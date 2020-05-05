تراند اليوم : هيفا وهبي تحرر محضراً ضد محمد وزيري

تقدمت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

هيفا وهبي توجه رسالة غامضة للسارق ومن قصدت؟

كما اتهمت وهبي حبيبها السابق محمد الوزيري، بالأستيلاء على مبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية و المسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين وبدلا من تسليمها لها، كان يقوم بالإستيلاء عليها لحسابه الخاص.

هيفا وهبي توجه رسالة غامضة للسارق ومن قصدت؟

أصدر محامي هيفا ياسر قنطوش، بياناً مكتوباً بصيغة المحضر الذي قدمه، وجاء في البيان: