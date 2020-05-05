قصة هاشتاق إبراهيم الشرعان وزوجته

تصدر هاشتاق إبراهيم الشرعان وزوجته موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية، مساء يوم الثلاثاء 5 مايو 2020، وذلك بعد مضي عدة أيام على وفاته، إذ ترحم عليه الآلاف من النشطاء في المنصة الاجتماعية.

وكان خبر وفاة إبراهيم الشرعان قد نُشر لأول مرة يوم الخامس من شهر أبريل الماضي، إذ قالت ناشطة تدعى خديجة في تويتر: إبراهيم الشرعان رحمه الله، ربي اجعل قبره روضة من رياض الجنه.





ثم أعيد نشر نفس الخبر من قبل الناشطين يوم 17 أبريل، وكتبت إحدى الناشطات: وفاة إبراهيم الشرعان. اللهم جبراً لقلوبنا جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض جبراً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

أما الناشط جوج المالكي، فقد قال إنه لا يعرف ما قصة وسم إبراهيم الشرعان وزوجته، لكن ما توصل إليه أنهما توفيا، داعيا لهما بالرحمة وأن يتجاوز الله عنهما ويجعل قبريهما روضة من رياض الجنة.

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وظن بعض النشطاء في موقع تويتر أن نشر الوسم جاء لشخصين متزوجين ولا يزالان على قيد الحياة، إذ كتب : "ما أعرف لماذا أحب هاشتاقات الزواج وأحب أن أعيش شعور المتزوجين". وفقا له.

ويأتي ذلك في أوقات عصيبة تعيشها السعودية ومختلف الدول العربية والإسلامية التي تُغلق فيها جميع المساجد والمدارس، بسبب تفشي مرض كوفيد 19، حيث شرعت بعض البلدان باتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة القيود الموضوعة.

ويعمد النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، خلال أيام شهر رمضان الفضيل، على تفعيل وسوم الوفيات لأشخاص في مختلف البلدان الإسلامية؛ من أجل الدعاء لهم من قبل جميع الناشطين.