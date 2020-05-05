تراند اليوم : خالد يوسف يفتخر بابنة هشام سليم المتحولة جنسياً

اشاد المخرج المصري خالد يوسف، باعتراف الفنان المصري هشام سليم، بتحول ابنته (نورا)، جنسياً، ووجه تحية للابنة المتحولة، وخاطبها بصيغة المذكر.

كتب يوسف: (نور لازم تفتخر ان ابوك هشام سليم ..اللي ربنا رازقه بأب زي هشام يبقي في نعمة كبيرة ..تحية لادراكه ووعيه وانسانيته ..اي حد مكانه في مجتمعنا كان ممكن يخاف من نظرة متخلفة لبعض الناس ويتعامل بغشم ويودي ابنه في داهية).

الممثل المصري هشام سليم كان أعلن خلال إطلالته مع المخرجة إيناس الدغيدي ضمن برنامج (شيخ الحارة)، إن ابنته (نور) لم تعد فتاةً بعدما بدأت تجري عدّة عمليات تغيّر جنسها من الأنثى للذكر.

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