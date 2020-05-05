تردد قناة الحوار التونسي 2020 El Hiwar Ettounsi

نشرت مصادر محلية، يوم الثلاثاء، تردد قناة الحوار التونسي El Hiwar Ettounsi على مختلف الأقمار الصناعية؛ إذ تبث خلال أيام شهر رمضان الفضيل، عددا من البرامج والمسلسلات الحصرية على رأسها أولاد مفيدة.

وتعرض قناة الحوار التونسي، مسلسل أولاد مفيدة المثير للجدل، حيث يعتبره المتابعون أنه لا يجب عرضه في شهر رمضان الفضيل؛ بسبب المشاهد التي يتضمنها والأفكار التي يحاول إيصالها للناس.

وذكرت المصادر أن تردد قناة الحوار التونسي 2020 هو (Satellite: Nilesat Fréquence: 11657 Polarisation: Verticale Débit Symbole: 27 500).

بث مباشر قناة الحوار التونسي اضغط هنا أو اضغط هنا.

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وتعتبر قناة الحوار أحد أبرز المحطات الفضائية التونسية في السنوات المنصرمة، إذ تمتلك جيشا من أفضل الإعلاميين في البلاد، بالإضافة إلى كونها إخبارية ثقافية اجتماعية شاملة لكل ما يهم المواطن.

ومن مسلسلات رمضان 2020 عبر قناة الحوار أيضا، صعاليك لكني أحبهم، أولاد مفيدة، لبنانية وبهيمة تحقر فيا، بالإضافة إلى برامج تتعلق بحياة المرأة في هذا الشهر والأطفال من خلال الرسوم المتحركة القديمة والجديدة.

قناة الحوار النونسي التي انطلقت في شهر سبتمبر سنة 2014، باتت تمتلك أكثر من ستة ملايين متابع عبر منصتها الرسمية في صفحة الفيسبوك، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المتابعين في تويتر ويوتيوب والبث المباشر عبر الموقع.

وكانت قناة الحوار التونسي مُعارضة في عام 2003 وتبث من خارج البلاد لمدة ساعتين فقط كل أسبوع بقيادة مالكيها سامر وأسماء الفهري، إلا أنها باتت حاليا رقما في عالم الإعلام الرقمي والفضائي والإلكتروني.