تفاصيل سبب وفاة ماهي نور الفنانة المصرية وآخر طلب لها

كشفت مصادر طبية وفنية مختلفة، يوم الثلاثاء 5 مايو 2020، عن تفاصيل سبب وفاة ماهي نور الفنانة المصرية الشابة والتي نعاها العشرات من الممثلين والناشطين في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتشير المصادر الطبية إلى أن سبب وفاة الفنانة ماهي نور هو تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، فيما قال عدد من أصدقائها أنها كانت الفترة الماضية مريضة، ونامت الليلة الماضية وهي حزينة.

يُذكر أن الممثلة ماهي نور توفيت وهي لا تزال تصور مشاهد في مسلسلها الجديد 30 ليلة وليلة، إذ عبّر أصدقائها والمقربين منها عن صدمتهم وحزنهم الشديد بعد أن تلقوا نبأ رحيلها في الثاني عشر من شهر رمضان.

ويوم الأحد الماضي، كتبت الفنانة ماهي نور عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك: دعوه حلوه من أصدقائي ومن قلبكم لأني اطمع في الأستجابه انا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم. بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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وفي هذا الصدد، أكد الفنان تامر حسني، أن ماهي نور كانت تُعاني من مرض، إذ كتب: الله يرحمك يا سها رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا و كنتي بتقولي الحمد لله.روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا وفي شهر رمضان.

وأضاف تامر حسني: يعني اكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد ايه عشان المكانة الجميلة اللي انتي فيها دلوقتي و إختيارك في شهر رمضان أجمل حسن خاتمة .. الله يرحمك يا اجمل ملاك. حيث تفاعل متابعوه مع الخبر بحزن كبير.

وفي تفاصيل جديدة، فقد كتبت مها ضاحي، صديقتها عبر فيسبوك: الله يرحمك يا ماهي ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة. مين قال الزعل مبيموتش، خافوا على اللي بتحبوهم عشان الزعل بيموت".

وأضافت مها ضاحي أن ماهي نور نامت الليلة حزينة وزعلانة، مستطردة : "ماتت ماهي نور طيبة القلب، كانت بهجة أي مكان تكون فيه، زعلت ماتت ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها وحبايبها". وفق ما كتبت.