من هي ماهي نور التي تصدّر خبر وفاتها محركات البحث؟

تصدّر خبر وفاة الفنانة المصرية الشابة ماهي نور إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية قبل الذهاب للمستشفى، محركات البحث في جوجل.

ومع إعلان وفاتها، اليوم الثلاثاء، نعى عدد من الجمهور والفنانين، ماهي نور وشاركوا آخر كتاباتها على "فيس بوك".

وشاركت ماهي نور في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، بجانب أبرز نجوم الفن، منها "اللص والكتاب" مع سامح حسين و"30 ليلة وليلة"، وغيرهما، وفق موقع "أخبار اليوم".

ويعد مسلسل "30 ليلة وليلة" أخر أعمال الفنانة ماهي نور، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وحسام داغر، وضيفة شرف الحلقة ريم البارودى، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.