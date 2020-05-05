بالفيديو: قطيع ضخم من الخراف يجتاح شوارع تركيا

في مشهد عجيب، غزا قطيعٌ ضخم من مئات الخراف مدينة سامسون التركية في ظل الإغلاق بسبب فيروس كورونا .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل قطيع الخراف الضخم وهو يجتاح شوارع المدينة ويسير فيها بأريحية، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وانتشرت مقاطع فيديو أخرى، في وقت سابق، لاحتلال أسراب هائلة من النحل لمدينة أنطاليا التركية، بالإضافة إلى انتشار الخنازير في بعض المناطق الأخرى.

وتفرض تركيا قيودا على التجول في 31 ولاية كإجراء احترازي لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 124375 شخصا في البلاد، وأودى بحياة 3336 آخرين.