تراند اليوم : سما المصري الخطيرة جدًا قبل دخولها السجن كم بدت راقية – فيديو

وأخيرًا سجنوا سما المصري التي كانت تعيث فسادًا في المجتمعات العربية إذ كانت تمارس أبشع حضور للمرأة وتعلم الصبايا على عادات قذرة لا يقبلها لا شرق ولا غرب.

سما المصري وصورها الفاجرة

وسما المصري كانت نرضًا متنقلاً بين الشباب أي كانت تدفعهم ليُصابوا بأمراض جنسية تُسقم أرواحهم وأجسادهم.

– فيديو

المنحرفة سما المصري تحرض على الزنى ومعاشرة الحيوان

وبتاريخ 24 أبريل – نيسان كان أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي، بحبس سما أربعة أيام احتياطياً، ليصدر بعدها قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة قراراً بتجديد حبسها 15 يوماً إضافياً على ذمة التحقيقات.

ومن بين التهم الموجهة للرقاصة، «اقترافها الأفعال الفاضحة المخلة، واعتداؤها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري».

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قبل يوم من اعتقالها نشرت سما فيديو عبرت فيه عن رعبها من دخول السجن وبدت في غاية الأناقة كما تشاهدون الفيديو أدناه ما يعني أنها ليست مفطورة على قلة الحياء وليست امرأة غبية بل امرأة خطيرة لأنه تدرك ماذا تفعل.

الفيديو الذي تشاهدونه يشي بشخصية فاهمة ورصينة ولا تعاني من خلل نفسي يشفع لها سلوكياتها البوهيمية والأقرب إلى سلوكيات البهائم الذين لا يعرفون قيمًا ولا عادات ولا تقاليد.

لطن وقبل أن تعرف بخطورة دخولها السجن بيومين أي بتاريخ 22 أبريل – نيسان نشرت الصورة أدناه وكتبت تخاطب الرجل بمنطق جنسي معيب تحكي عن لسانها:

(طب لساني ابيض ليه دلوقتي؟؟ رمضان لسه مابداش يارجاااااله اومال لما اصوم هيبقي لونه ايه؟؟بوحلقي؟؟…المهم اشتركوا يلا في قناتي قناه سما المصري وفعلوا زر الخليج 365 ورابط القناه هنا في الاستوري واسمها علي اليوتيوب واستنوني مفاجاه في رمضان اموووواه)