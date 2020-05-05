شخص أراد تعقيم أمواله من فيروس كورونا والنهاية صادمة!

نشر موظف في أحد البنوك الأميريكية، صورة له وهو يحمل أوراق نقدية محروقة، معلقاً عليها بأن عميلاً أتلفها نتيجة وضعها في الميكروويف من أجل تعقيمها وقتل فيروس كورونا .

وأشار إلى أن أحد العملاء حاول استبدال الأموال التي اسودت واحترقت أجزاء منها بعد محاولته تعقيمها من فيروس كورونا.

وأوضح الموظف جيفري ديكر قائلاً: "أنا أعمل في بنك.. قام شخص بوضع أمواله في المايكروويف من أجل تعقيمها وأرسلها لنا من أجل إيداعها في حسابه.. لا أستطيع ذلك". كما ورد على موقع "سكاي نيوز".

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وبين ديكر، أن مجموع الأموال المحترقة بلغ حوالي 730 دولارا.

والجدير بالذكر،أن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم يوصي أو يصدر توجيهات لتعقيم الأوراق النقدية، لكنه نصح الناس بإجراء "الدفع بدون لمس" (بواسطة البطاقات المصرفية) إن أمكن.

وقال مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "إذا كان عليك التعامل مع المال أو البطاقة أو استخدام لوحة مفاتيح، فاستخدم مطهر اليد مباشرة بعد الدفع".