شاهد: فنان مصري يكشف عن تحوّل ابنته جنسيا

كشف الفنان المصري هشام سليم، أنه ابنته تحولت إلى ذكر، وذلك بعد إجرائها عملية تحول جنسي ليصبح اسمها "نور" بدلا من "نورا".

وقال الفنان سليم، في لقائه مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إنه لم يستغرب رغبتها في التحول جنسيًا، "لأنها من وقت ما ولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد، وكنت دائمًا أشك في الحكاية دي".

ورأى سليم، في قرار ابنته البالغة من العمر 26 عاماً القيام بتحويل جنسها إلى ذكر أنه يعد "شجاعة وجراءة منها"، لا سيما أننا نعيش في مجتمع يرفض ذلك، حسب قوله.

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ولفت الفنان ، الى أن المشكلة التي يمكن أن تواجه ابنه حاليًا هي تغيير هويته في بطاقة الرقم القومي.

وأعرب سليم عن تضامنه مع يعانون من أزمة الهوية الجنسية كما ابنته، موضحًا: "أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حاولت لن أقدر أفكر زي ما ابني بيفكر حاليًا".

والجدير بالذكر إلى أن القانون المصري لا يتضمن مواد تتطرق إلى أمور التحول الجنسي. وعادة ما يواجه هؤلاء الأشخاص أزمة في تغيير هويتهم، في وقت يعانون حال محاولتهم التكيف مع المجتمع ونظرته لهم.