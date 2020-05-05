تفاصيل وفاة عبدالعزيز السبيعي مؤسس جمعية بر الوالدين أبرار

أعلنت مصادر رسمية، يوم الثلاثاء 5 مايو 2020، عن وفاة عبد العزيز السبيعي مؤسس جمعية بر الوالدين أبرار في المملكة العربية السعودية، في وقت نعاه الآلاف من محبيه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت جمعية أبرار عبر تويتر: مؤسس جمعية بر الوالدين "أبرار" عبدالعزيز بن علي السبيعي، توفي هذا اليوم 11 رمضان 1441 وكان قد دشن الجمعية قبل سنتين (رمضان1439)، إن كانت لكم ذكرى جميلة مع الجمعية أو مؤسسها، فضلا شاركنا.

واستجاب النشطاء لطلب جمعية أبرار، إذ كتب محمد بن عبد العزيز الشهري في تويتر: كان نموذجا في التفاني والإخلاص للجمعية، منذ اليوم الأول لتداولها كفكرة قبل الإنشاء.

وأضاف الشهري عن عبد العزيز السبيعي: بذل جهدا فريدا في المتابعة والتجهيز واستكمال النماذج والإجراءات، نسأل الله تعالى أن يتقبلها منه ويجعلها في ميزان أعماله. وفقا ما كتب.

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أما أحمد العساف، فقد قال في ذات المنصة الاجتماعية: رحمة الله عليه وأجزل مثوبته، مضى وكل بني آدم ماضٍ، وترك فينا الأثر، وإنما الشأن في أثر هو لسان صدق في الآخرين، وأجر عند الله رب العالمين.

وفي ذات السياق، أصدر ملتقى آل سوقان بيان نعي، جاء فيه: نتقدم بأحر التعازي المواساة الى قبيلة سبيع عامة و قبيلة آل علي خاصة في وفاة الشيخ عبدالعزيز السبيعي. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذوية الصبر والسلوان.

وتناقل نشطاء في تويتر، آخر تغريده نشرها عبد العزيز بن علي جدعان السبيعي، إذ دعا متابعيه إلى وضع صورهم وهم صغار في التغريدة، ليبادر بنشر عدد من الصور الشخصية له في مراحل زمنية مُختلفة ومتباعدة.