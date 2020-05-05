تراند اليوم : هيفا تتابع هذا المسلسل وتنشر صورة البطل

اعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعتها لمسلسل (الاختيار)، بطولة الفنان المصري أمير كرارة، والذي يعرض خلال موسم رمضان الجاري.

نشرت هيفا صورة البطل كرارة برفقة بعض فريق عمل المسلسل وعلقت قائلة: (‏⁧‫الاختيار‬⁩ ليس مجرد مسلسل، هو عمل وطني يخلّد ذكرى شهداء مثل ⁧‫منسي‬⁩ وهيثم فتحي وشهداء كمين رفح والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم ⁧‫مصر‬⁩).

تابعت: (شكراً لفريق العمل على هذا المسلسل الرائع الذي يستحق المشاهدة من القلب! رمضان).

هيفا خرجت من السباق الرمضاني، بمسلسل (أسود فاتح)، بعد توقف تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا.