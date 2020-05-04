بث مباشر .. تردد قناة WTV الوسط الليبية 2020 على النايل سات

نشرت مصادر إعلامية، يوم الاثنين، تردد قناة WTV الوسط الليبية 2020 التي تبث من العاصمة اللبنانية بيروت؛ بالتزامن مع عرض مسلسلات وبرامج شهر رمضان المبارك في هذه الأيام الفضيلة.

وتقول قناة الوسط إنها فضائية ليبية تتبع لمؤسسة الوسط الإعلامية، انطلق بثها الرسمي يوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2018 من الاستيديوهات التي أنشأتها في لبنان.

وتركز قناة الوسط الليبية wtv في نشر الأخبار والبرامج الثقافية والترفيهية التي تعمل على تجسيد الهوية الوطنية الليبية، علما أنها أطلقت البث الرسمي لها في السابع عشر من شهر فبراير العام الماضي.

وجاءت انطلاقة قناة الوسط رسميا بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانتفاضة فبراير في ليبيا، إذ أنها تبث الصورة بصيغة إم بي إي جي - 4، وإم بي إي جي 2 إلى كل أنحاء المعمورة.

Advertisements

رابط بث مباشر قناة wtv الليبية اضغط هنا.

تردد قناة wtv الوسط الليبية 2020 كالتالي: التردد عبر يوتلسات 11096 ، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 ، التصحيح 5/6. وعلى نايلسات التردد 10815 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 والتصحيح 5/6.

وتبث قناة الوسط الليبية نشرة أخبار رئيسية في تمام الساعة الثالثة مساءً يوميا، فيما تقدم نشرة ثانية الساعة الثامنة ليلا، من خلال نخبة من أبرز الإعلاميين العاملين في المحطة منذ نشأتها قبل عامين.

وتعرض قناة الوسط في شهر رمضان الحالي، برامج منها، نسوة هنا ليبيا، أدرينالين، حياتنا، هذا المساء، برنامج جسر الأمان، يحكى أن، LOG IN، بالإضافة إلى مسلسلات قديمة وجديدة تبث حصريها في الشهر الفضيل.