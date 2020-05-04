وطن ع وتر 2020 الحلقة 11 الحادية عشر بطولة عماد فراجين - مشاهدة كاملة

مشاهدة مسلسل وطن ع وتر 2020 الحلقة 11 الحادية عشر عبر قناة رؤيا كوميدي الأردنية بطولة الممثل عماد فراجين مع محمد الطيطي وعماد الفحماوي، إذ يقدمون يوم الاثنين وجبة كوميدية للمشاهدين في الوطن العربي.

وجاءت الحلقة العاشرة من مسلسل وطن ع وتر بعنوان التوجيهي إذ تحدثت عن أجواء الثانوية العامة في الأردن وما يرافقها من قلق وتعب لدى الأهالي ثم مرحلة اختيار التخصص الجامعي بعد النجاح.

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وبدأت الحلقة حينما كان أبو الفراجين وزوجته ينتظران قدوم ابنهما من المدرسة بعد خروج نتيجة اختيار التوجيهي، ثم جاء بسرعة ليخبرهما بأنه نجح بتفوق وحصل على معدلٍ عالٍ 99%.

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واحتفل عماد فراجين وعائلته وجيرانه بنجاح ابنه حسن ومنحه هدية سيارة جديدة، لكن لم تدم الأفراح طويلا إذ جاء جاره ومعه ابنه الذي حصل على معدلٍ أعلى من حسن وهو 99.9%، وأخذ منه مفتاح السيارة.

وتوجه عماد فراجين ونجله حسن إلى إحدى الجامعات من أجل التسجيل، لكنه ظل ينتظر بسبب عدم وجود تخصص مناسب له، إلا أنه تشاجر في النهاية مع رئيس الجامعة وخرج دون أن يكمل إجراءات التسجيل.

واستعرض القسم الثاني من الحلقة العاشرة، تفاعل الابن مع والده حينما طلب منه أن يغني له، الأمر الذي أعجبه قليلا وطلب منه الذهاب كما المطربين للغناء والحصول على العديد من الأموال مقابل ذلك.

واصطحب أبو الفراجين ابنه إلى أحد المقاهي من أجل الغناء والحصول على المال، إلا أنه ظل يكرر ذات الجملة (لولاكي) ولم ينجح في ذلك، ثم طرده من المكان وحل مكانه، وأيضا لم يتمكن من إعجاب الجمهور.