طريقة سهلة لعمل الكنافة بالمكسرات

تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات التي يتم تناولها بشكل كبير خلال شهر رمضان، حيث يرغبن النساء في إعداد حلوى رمضان بأيدهم وأبرز تلك الحلوى الكنافة التي تتمتع بطعم شهي ولذيذ، ففي هذا المقال سوف نستعرض عليكم خطوات عمل الكنافة بالمكسرات في المنزل.

مكونات الكنافة:

- كيلو كنافة شعر.

- نصف كوب سكر.

- فانيليا.

- سمنة.

- جوز هند

- زبيب

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- فول سوداني

- قطر

الطريقة :

- يتم فرك الكنافة ويوضع عليها السمن والسكر مع التقليب الجيد حتى تتشرب الكنافة السمنة كلها.

- نحضر صينية فرن وتدهن بالقليل من السمن ثم يوضع فيها نصف كمية الكنافة ويتم كبسها جيداً حتى لا تفرك الكنافة في الفرن.

- ثم يسكب عليها جوز الهند والزبيب والفول السوداني، ثم يضاف باقي كمية الكنافة ويسكب على الوجه مقدار من السمن.

-تدخل الصينية على درجة حرارة متوسطة لمدة 35 دقيقة حتى تأخذ اللون المائل للاحمرار، ثم تخرج وتسقي بالقطر البارد، وتقطع وتقدم بألف هنا.