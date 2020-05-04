شاهد ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها في ظل كورونا

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورًا لعيد ميلادها الـ37، حيث احتفلت بمنزلها بطريقة مختلفة هذا العام بسبب فيروس كورونا .

وقامت الفنانة فارس بتزيين تورتة عيد الميلاد بزجاجة كحول، كما أضافت كمامات للبلالين الضخمة التى وضعتها للاحتفال، حيث نشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "الاحتفال بعيد ميلادى.. خليك بالبيت".





وكانت قررت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، استغلال فترة الحجر الصحى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتحضير الكعك والمعمول، ونشرت ميريام مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، أثناء استعدادها بارتداء "القفازات" لتحضير الكعك، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "بلّش تحضير معمول وكعك العيد.. خليك بالبيت.. الحجر الصحى".

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وفى سياق متصل تحرص الفنانة ميريام فارس على قضاء وقت ممتع مع ابنها جايدن فى فترة الحجر المنزلى، وعدم الخروج منه، للحد من انتشار فيروس كورونا،





فى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح ، ومن المقرر طرحهما تباعاً على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.