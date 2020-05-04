اعتراض شقيق ياسمين عبد العزيز بعد إعلان زواجها خلافا لرغبته

اعترض شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، على زواجها من الفنان أحمد العوضي، عقب اعلانهما وسط تقارير إعلامية تفيد بزواجهما سوياً.

ووجه الفنان وائل عبد العزيز، رساله مبطنه لأحمد العوضي، في أعقاب إعلانهما الزواج، حيث سخر من دوره في مسلسل الاختيار قائلا: "بص هقولك طريق اسهل بكتير من الي انت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لان التمثيل مش حواجب وعين مبرقه ونبره صوت وحده في كل الأدوار" .

و وجه "عبد العزيز" رسالة مبطنة فيما يبدو لأحمد العوضي للسخرية من دوره في مسلسل الاختيار قائلا: بص هقولك طريق اسهل بكتير من الي انت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقه ونبره صوت وحده في كل الأدوار، وفق ما ذكره موقع "الخليج 365".

وأضاف: "خد ورشه تمثيل واقرا كتاب لغه الجسد وشويه في علم النفس وده الطريق الوحيد انك تتعلم حاجه بدل ما انت قارف ولاد الناس وبتركب علي رقبتهم عشان توصل .. صدقني دي نصيحه عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس ... فكر واعمل الي بقولك عليه" .