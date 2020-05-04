بالفيديو: أحداث الحلقة 10 من مسلسل "ونحب ثاني ليه" رمضان 2020

شكّلت الحلقة العاشرة من مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، صدمة لمراد السويفى "كريم فهمى" عقب معرفته سبب تهرب غالية "ياسمين عبد العزيز" منه، وذلك بسبب اكتشافها أن صديقتها المقربة يسرا "تارا عماد" هى خطيبته السابقة، وعندما سألها، هل هذا سبب يجعلها تنهى العلاقة؟ كانت إجابتها "الدنيا مخلصتش عشان أروح لخطيب صحبتى، خصوصا أنها عايزة ترجعلك" ليجيبها "بس أنا مش عايز أرجعلها أنا مش عايز غيرك يا غالية" لتنصرف بعد ذلك متحججة بانشغالها فى العمل.

الحلقة العاشرة من المسلسل المُذاع على قناتي CBC، وCBC دراما، حملت مشهد آخر يجمع بين إيهاب "إيهاب فهمى" ومصممة الأزياء اللبنانية داليدا "صبا الرفاعى" والذى قد جندها لإيقاع كريم فى حبها، حتى ينشغل معها ويترك له الشركة يفعل بها ما يحلو له، تحاول داليدا طمأنة إيهاب وأنها سوف تنجح فى مهمتها، ويؤكد لها هو أنه سيمهد لها الطريق حتى تكون بجانب كريم طيلة الوقت وسيجعلها تعمل فى الشركة معهم، فتذهب داليدا لمقابلة كريم، وخلال لقاءهما تعاتبه على سوء معاملته لها فيعتذر لها كريم ويؤكد أنه سي فتح صفحة جديدة معها.

تظهر إيمان السيد بطلتها الكوميدية مع الفنان سليمان عيد، حيث تسمعه يتغزل فيها بقصيدة كوميدية من تأليفه، وخلال حديثهما تطلب إيمان منه أن يخلع القبعة التى طالما ارتداها وعند خلعه للقبعة تنصرف مسرعة عنه وهى مصدومة بسبب اكتشافها أنه أصلع، وفق "اليوم السابع".

ونعرض لكم متابعي وكالة سوا الحلقة العاشرة من مسلسل "ونحب ثاني ليه"، للمشاهدة اضغط هنا

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وفى سياق آخر يحاول دكتور منتصر "عماد رشاد" التقرب من سوسن بدر، صديقة أخته "بدرية طلبة" المقربة، ويطلب من أخته أن تمهد له الطريق ولكنها تنصحه بأنه إختار الشخص الخطأ لأنها تكره الرجال، وعند مقابلته لها يتغزل فيها بكلام قديم مما يجعلها تتهكم عليه، فيطلب منها أن تعطية فرصة للتقرب منها، فتحذره سوسن أنه إذا كان يحاول أن يلعب بها فستغضب غضب شديد.

فيما شهدت أحداث نهاية الحلقة العاشرة ذهاب ياسمين عبد العزيز، مع صديقتها علا رشدى لمقابلة مخرج ومنتج الفيلم الذى قد عرض عليها للعمل فيه، ولكنها تكتشف عقب وصولها للمكان المحدد للمقابلة أن مخرج العمل هو عبد الله الروبى "شريف منير" طليقها .

يشار إلى أن مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.