شاهد: حلقة هشام سليم مع إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة كاملة

فتحت المخرجة إيناس الدغيدي ملفات ساخنة في حلقة الفنان هشام سليم ببرنامج شيخ الحارة والجرئية في ليلة عاشر أيام شهر رمضان الفضيل عبر قناة القاهرة والناس، إذ تحدث عن قصة ابنته المتحولة جنسيا نورا.

وكانت الفقرة الأولى في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع هشام سليم، بعنوان منطقة العزل، إذ وجهت له مجموعة من الأسئلة يُمكنه الإجابة عن عدد منها واستثناء تلك التي لا يرغب في الإجابة عنها.

وقال هشام سليم ردًا على سؤال حول علاقته مع بناته إنهم باتوا يحبونه بعدما كبروا في السن، مشيرًا إلى أنهم كانوا لا يحبونه في الصغر، وأنهم لم يحضروا أي فيلم من أفلامه في العقود الماضية.

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وذكر أن والدة بناتهم تتحدث اللغة الإنجليزية، وأنه كان يوصيهم بالحديث باللغة العربية، مؤكدا اعتقاده بأنه أب غير فاشل، إنما ناجح لأنه واضح وتربى على ذلك منذ الصغر من والده.

وأضاف هشام سليم أن ابنته نورا أجرت عملية تحويل جنسي، وباتت ذكرا يحمل اسم نور، لافتا إلى أنه كان يظن منذ ولادتها أنها ليست أنثى لأن جسدها منذ الولادة كان يشبه الذكور. وفق حديثه.

ثم انتقلت إيناس الدغيدي للحديث في فقرة سيرتك على كل لسان، مؤكدا أنه لا يحب أن يظهر بأنه أفضل وأحسن من الناس، لكنه يقول الذي يعجبه بصراحة دون مجاملة أي أحد، وهذه هي صفاته.

وتابع هشام سليم إنه لم يكن مدللا في الصغر والناس لا تفهمه بشكل صحيح، وأن والده كان كذلك حينما لعب كرة القدم وبات رئيسا للنادي الأهلي، مشددا على أنه يمارس حياته كما كل الناس ببساطة دون تكبر.