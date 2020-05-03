كشف صحة خبر طلاق هبة العوضي من أحمد المحمدي

كشفت سيدة الأعمال المصرية البارزة هبة العوضي، يوم الأحد 3 مايو 2020، حقيقة خبر طلاقها من أحمد المحمدي نجم المنتخب المصري لكرة القدم، وفريق نادي أستون فيلا الإنجليزي، بعد خلافات بينهما.

وأكدت هبة العوضي في تصريح صحفي، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن طلاقها من اللاعب أحمد المحمدي، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما جيدة ولا يوجد أي خلافات في الفترة الراهنة. وفق موقع الكابتن.

وقالت هبة العوضي: أحمد نفى هذا الكلام ونحن مازلنا متزوجين ومع بعض، مشددة على أن ما تم تناقله في وسائل الإعلام المصرية بهذا الخصوص غير صحيح ولا أساس له من الصواب.

يذكر أن وسائل إعلام محلية، كانت قد تحدثت في وقت سابق اليوم، أن أحمد المحمدي طلق هبة العوضي؛ بهدف الزواج من فتاة بريطانية؛ للحصول على الجنسية في المملكة المتحدة.

Advertisements

الجدير بالذكر أن هبة العوضي، اشتهرت بصناعة الإكسسوارات و الحلي للزينة، وكانت قد افتتحت بيوتي سنتر في الإمارات، وآخر في العاصمة البريطانية لندن، وكذلك في مصر، ولا تزال تعمل في المجال نفسه.

أحمد المحمدي هو أحد أبرز المدافعين على الجهة اليمنى في منتخب مصر إلى جانب أحمد فتحي، علما أنه من مواليد التاسع من سبتمبر 1987 ويبلغ من العمر حاليا 32 سنة، وحقق العديد من الإنجازات خاصة مع منتخب مصر لكرة القدم.