تراند اليوم : خالد يوسف يهاجم "السيسي" بعد وفاة شادي حبش داخل محبسه

شن البرلماني المصري والمخرج السينمائي خالد يوسف، هجومًا على السلطات في مصر، بعد وفاة المخرج الشاب شادي حبش داخل محبسه نتيجة الأهمال بعد عامين من الحبس الاحتياطي دون محاكمة، مطالبًا بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي.
وكتب خالد يوسف- الذي قام بإخراج وتصوير مظاهرات 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الراحل محمد مرسي من طائرات الجيش - على تويتر: "المخرج شادي حبش شاب صغير قضي سنتين محبوسا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لصحيح القانون ومات النهاردة في محبسه".
وأضاف: "حبس شادي لأنه شارك في كليب يسب ويلعن .. بس ما مسكش سلاح وضربه في أبطالنا في سيناء ولا فجر قنبلة في شارع فمات أبرياء.. الحرية لسجناء الرأي".
وأوقفت السلطات المصرية شادي حبش في مارس 2018 بعد شهر من إخراجه أغنية مصوّرة للمغنّي المصري رامي عصام المقيم حاليا بالخارج، بعنوان "بلحة" تسخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والوضع السياسي في مصر.
وأسندت نيابة أمن الدولة لحبش اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وتقول كلمات الأغنية "يا حلوة يا بلحة يا مقمعة.. خلصتي سنينك الأربعة"، في إشارة إلى انتهاء مدة رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأولى وانتقاد ترشحه لولاية ثانية.