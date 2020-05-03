نجمة أميركية: سأخرج لأتنفس هواء كورونا

عزمت نجمة الغناء والاستعراض الأميركية، مادونا، الخروج من البيت لأجل ما وصفته بـ"التنفس في هواء كوفيد 19"، مشيرة إلى أنّ لديها أجساماً مضادة لفيروس كورونا المستجد في الدم.

وأوضحت مادونا البالغة 61 عامًا، عبر حسابها على "إنستغرام"، أنّها أجرت فحصاً، خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أنّ لديها أجساماً مضادة"، قائلة: "سأخرج غدا وسأقود السيارة لمسافة طويلة. وسأ فتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كوفيد-19".

فيما لم يُعرف ما إذا كانت مادونا قد عانت أي أعراض من جراء إصابتها بالجائحة أم لا، كما أنها لم تعرض دليلاً أو فحصاً يؤكد أنها طورت بالفعل تلك الأجسام المضادة. كما ذكر موقع العربية نت.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت من فحوص الأجسام المضادة، موضحة أنه ليس ثمة دليل على أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا محصنون فعلاً ضد إصابة ثانية.

كما أخضعت مادونا نفسها وأسرتها للحجر الصحي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وظلت تنشر مقاطع فيديو على إنستغرام حول يومياتها.