الموت يفجع الفنان المصري تامر شلتوت

أعلنت وسائل إعلام مصري اليوم الأحد 3 مايو 2020، وفاة شقيق الفنان تامر شلتوت بحادث سير ، حيث سيتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.

وقال تامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه سيتم دفن الراحل في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.

وأضاف: “اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، إن لله وان اليه راجعون، برجاء قرأة الفاتحة و الدعاء له”.

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وفي وقت سابق، علّقت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على الاتهامات الموجهة للإعلامي والفنان تامر شلتوت، بالاعتداء بالضرب على طفل يبلغ من العمر نحو 5 أعوام، قد سبق وتبناه من دار للأيتام مؤخرًا.

ردت الوزيرة في تعليق على أحد المنشورات التي تتهم الفنان بالاعتداء على الطفل، عبر حسابها على Facebook، مؤكدةً أنه جار التحقيق في الواقعة، وسيتم اتخاذ اللازم لحماية الطفل.

وأشار شلتوت إلى أنه كان يتمنى خوض السباق الرمضاني المقبل 2020، ولكن بسبب انشغاله ببرنامج آخر سوف يقدمه في الفترة المقبلة اضطر لعدم المشاركة في سباق رمضان، رافضاً الخوض في الكشف عن تفاصيل البرنامج الجديد الذي يستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة.