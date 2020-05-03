حقيقة خبر وفاة الفنان إيدير الممثل الجزائري حميد شريت

أعلنت وسائل إعلام جزائرية في وقت مبكر صباح يوم الأحد 3 مايو 2020، عن وفاة الفنان حميد شريت ولقبه إيدير الممثل الجزائري المعروف، فيما نعاه العشرات من الفنانين في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت جريدة التحرير الجزائرية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وفاة الفنان إيدير، بينما عبّر الناشطون في المنصة ذاتها عن حزنهم الشديد لفقدان الفن الجزائري لهذه القيمة الفنية الكبيرة.

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يشار إلى أن الفنان إيدير من مواليد بني يني في الجزائر سنة 1949 ميلادي، وكان يعمل مغنيا وممثلا مع شركة سوني الفرنسية، بالإضافة إلى ممارسته للفن الأمازيغي بطريقة جديدة مبتكرة.

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ودخل الفنان إيدير عامل الفن عن طريق الصدفة بسبب الموهبة التي كان يمتلكها دون علمه، إذ اكتشفه لأول مرة أستاذه في مجال العلوم الطبيعية بعدما وجد لديه إمكانيا في العزف على الجيتار منذ الصغر.

ولم يكن الفنان إيدير يسعى من خلال عمله الفني إلى تحقيق الثروة والمال الكبير، إنما كان من أبرز الدعاة إلى السلام وتحرير الشعوب من التبعية والعبودية في مختلف أماكن تواجدهم وليس في الجزائر فحسب.

وكتب الفنان إيدير منذ دخوله عالم الفن العديد من الأغاني التي أداها بنفسه في إطار ألبومه الشهير تحت اسم (أياراش إناغ) والذي حقق نجاحا كبيرا في فترة زمنية ليست طويلة في دول المغرب العربي.

وصرح المطرب والممثل إيدير في أكثر من مناسبة لوسائل إعلام محلية وعربية أن هدفه الأول من إقامة الحفلات والغناء فيها، التقرب من الناس والجمهور في محاولة منه لإسعادهم وإدخال البهجة في نفوس البؤساء منهم.