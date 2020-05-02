تراند اليوم : شاهد: فضيحة الفنان المصري عمرو واكد أمام ممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة بمسلسل رامي 2

أثار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسلسل الأمريكي "رامي - RAMY"، حيث تدور قصته حول الصراع الفكري والاجتماعي الذي تعاني منه أسرة مصرية انتقلت للعيش في أمريكا، وذلك من خلال قصة "رامي" الذي يجسده الممثل رامي يوسف.

وظهر في الإعلان التشويقي مشاركة الفنان المصري عمرو واكد و ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني "مايا خليفة"، كنجوم المسلسل الجديد، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثيرت حالة من الجل الواسع بعد طرح تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي «رامي - RAMY» الذي يشارك فيه الممثل المصري الهارب عمرو واكد وتداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا المصريين، تريلر المسلسل، وظهر فيه عمرو واكد في احدى اللقطات وهو في السرير مع سيدة وأيضًا ظهرت مايا خليفة .

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واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل يتحدث عن المسلمين والعرب في أمريكا بشكل سيئ، ويضعه في صورة شهوانيين يبحثون عن المتعى الجنسية، وجني الأموال بأي طريقة، متسائلين عن سبب مساركة واكد في هذا العمل الدرامي.

وتم عرض الجزء الأول من مسلسل «رامي - RAMY» في شهر أبريل وشارك به عدد من الممثلين العرب مثل عمرو واكد وروزالين البيه وهيام عباس وغيرهم، وفاز بالجولدن جلوب العام الماضي.

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل صور للفنان المصري عمرو واكد أمام ممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة فى مسلسل أمريكى، ميا خليفة وتعرف أيضا ب ميا كاليستا هي ممثلة إباحية أمريكية وُلدت في لبنان وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة.

والفنان عمرو واكد ممثل مسرحي وممثل أفلام مصري شاركَ في العديد من الأعمال الفنية المحليّة والدوليّة، بدأَ مسيرتهُ المهنيّة منذ عام 1990 لكنّ شهرته زادت بعدَ عام 2005 حينمّا شارك رُفقةَ النجم العالمي جورج كلوني في بطولة فيلم سريانا إلى جانبِ مشاركتهِ في العديد من الأعمال العالمية الأخرى.