وطن ع وتر 2020 الحلقة 9 التاسعة جديد عماد فراجين (شاهد كاملة)

نشرت قناة رؤيا كوميدي الأردنية مساء يوم السبت الحلقة 9 التاسعة من مسلسل وطن ع وتر 2020 بطولة الفنان الفلسطيني عماد فراجين ضمن المسلسلات الكوميدية في شهر رمضان الفضيل هذه السنة.

وحملت الحلقة الثامنة من مسلسل وطن ع وتر 2020 اسم (نهفات) إذ كان عماد فراجين ومعه محمد الطيطي ومعتصم الفحماوي في جلسة يتحدثون فيها بكلام غير منطقي حول بطولات وهمية.

رابط الحلقة 9 التاسعة مسلسل وطن ع وتر اضغط هنا

وتحدث فراجين والفحماوي والطيطي في النهفة الأولى عن قصة المفتاح الذي نسوه جميعا واضطرا أحدهم للدخول من مكان المفتاح الى المنزل في كانت الاكبر ما تحدث به أبو الفراجين بأنه دخل من برميل المياه وعبر المواسير.

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وفي القسم الثاني من الحلقة، جسد الممثلون الثلاثة رواية نصابين المقتبسة من فكاهة، إذ ركبوا سيارة ولم يكن معهم أموال ثم هربوا جميعا ووجدوا السائق معهم مذعور مما حدث.

والقسم الثالث من الحلقة كانت حول الأشباح حيث ظهر له ابنه وقال له إن البيت مليء بالأشباح، ثم هرب معه ووجد شبح على سرير نومه واستمر في الهرب حتى وجدهم أيضا في الخارج.

أما القسم الرابع من هذه الحلقة في مسلسل وطن ع وتر، فقد جاءت بعنوان لا ترحل أبي وهي مقتبسة من أبو عرب، ويكون الأبناء مصابون بالحزن كي لا يموت والدهم كونهم لا يريدوا دفع تكاليف الموت والعزاء.

وكان القسم الأخير من هذه الحلقة بعنوان فافيز، إذ يظهر ثلاثة من الشباب في أحد الشوارع يتحدثون كما البنات ثم يخرج لهم جارهم الفحماوي ويضربهم جميعا، قبل أن يعودوا ويتكرر ذات السيناريو.