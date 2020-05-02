شاهد: مكة المكرمة تشهد ظاهرة فلكية رصدت فوق الكعبة

شهدت مكة المكرمة، ظاهرة فلكية حدثت بالتزامن مع غروب الشمس وجرى رؤيتها بالعين المجردة، حيث تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 6:29:55 مساءًا بالتزامن مع غروب الشمس في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وذكرت الجمعية الفلكية بمدينة جدة في تقرير لها أن القمر كان قرصه مضاء بنسبة (87.7 بالمئة) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر.

وأضافت أن هذه الظاهرة الفلكية تساعد في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم، كما فعل القدماء، كون موقع القمر في هذه اللحظة يشير تماما إلى موقع مكة المكرمة وبدقة عالية كما هو الحال في تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.

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وفي ذات السياق، أعلنت السعودية، عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وفق سكاي نيوز.

وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القرار الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر التلفزيون السعودي أن المملكة ستسمح ب فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر.