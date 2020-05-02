تراند اليوم : هيفا وهبي: إنا لله وإنا إليه راجعون – صورة

أعلن الجيش المصري، مساء الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين، إثر تفجير مدرعة في محافظة شمال سيناء.

وقال بيان مقتضب للمتحدث باسم الجيش العميد تامر الرفاعي: “انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد”، في محافظة شمال سيناء”

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الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عبرت عن حزنها بإستشهاد الجنود قبل موعد الإفطار، وقالت: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رحم الله #شهداء_الوطن من الجيش المصري اللهم اشف المصابين واحفظ مصر وأهلها من كل سوء بئر العبد سيناء)

تغريدة هيفا جاءت بعدما شنت هجومًا لم يكن مبررًا على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وزوجته ياسمين صبري.

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