مذيعة فلسطينية للفنانة ديانا كرزون .. أنتي عروسة الأردن المنتظرة

حلت الفنانة ديانا كرزون ضيفة على برنامج سهرتنا من بيتك والذي يبث على فضائية النجاح وأطلت كرزون على متابعيها في فلسطين والوطن العربي من خلال سكايب ، وهي التي استثمرت وجودها بالمنزل خلال الحجر الصحي، بسبب الإجراءات الاحترازية في تقديم الإرشادات والتوعية والنصائح للتصدي للوباء الذي ضرب العالم .

وفي مجمل ردها خلال هذا اللقاء قالت سوبر ستار العرب حلمي كان أن أكون كابتن طيار ألا أن الفن أبعدني عن تحقيق هذا الحلم رغم أنها تحمل دبلوم في أدارة الطيران ولم ادرس الموسيقى وأضافت أنها تعشق الطيران مما جعلها في كافة رحلاتها تسعى للدخول الى قمرة القيادة وإلقاء التحية على الكابتن ومساعديه فيما نظراتها تجول في كل زوايا قمرة القيادة التي ابتعدت عنها كثيرا .

وأكدت الفنانة ديانا كروزن خلال اللقاء قائلة ، ‏تحتاج إلى خمسة أمور في حياتك لكي تنجح ، وهي الثقة في النفس، والإصرار على التنفيذ، والتفاؤل، وعدم المقارنة، ‏وتجاهل المحبطين. وقالت إن تلك الطريقة أفادتها كثيراً في التعامل مع التنمر الإلكتروني الذي يعانيه أغلب المشاهير من إشاعات وأخبار كاذبة وتدخل في حياتهم الخاصة مؤكدة ان حياتها الخاصة وعائلتها خط احمر .

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وأضافت سوبر ستار العرب ديانا كرزون انها ليست ضد مشاركة جمهورها في كل ما يدخل الفرح عليها وعلى جمهورها ، ضمن حدود لا يجب ان نتجاوزها ، وحول زواجها قالت، انا من اشد المتقيدين بالتعليمات التي تطلقها الحكومة الأردنية وقالت اذا استمرت حالة الحجر الصحي لأشهر قادمة فان زواجها سوف يكون بدون حفل امتثالا للقرارات الحكومية ، فيما لم تعلن رسميا عن موعد حفل الزواج على الإعلامي معاذ العمري لترد عليها المذيعة الفلسطينية أنتي عروسة الأردن المنتظرة .

يشار ان الفنانة ديانا كرزون من الفنانات التي تتمتع بجماهيرية كبيرة في الداخل الفلسطيني حيث وجهت لها الدعوة بعد انقضاء وباء كورونا لزيارة فلسطين وإمتاع جمهورها بأجمل الأغنيات التي حققت لها انتشارا محليا وعربيا .