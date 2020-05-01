نشرت مصادر إعلامية، يوم الجمعة 1 مايو 2020، تردد قناة الجزائرية وان 2020 El Djazairia One التي تبث برامج ومسلسلات شهر رمضان المبارك عبر شاشتها بشكل حصري هذا العام.

وتقول قناة الجزائرية وان عبر موقعها الرسمي إنها قناة خاصة الأخبارية حيث نتطلع ونحرص على صياغة البرامج و الأنشطة المقدمة باحترافية و بجودة عالية ، تأسست بتمويل جزائري %100. انطلق بثها الرسمي يوم 29 أبريل 2012 بشبكة برامجية.

تردد قناة الجزائرية وان الجديد 2020 هو كالتالي (10922 -- v 5/6 - 27500 NileSat)، علما أنها تعمل على تغيير تردداتها من عام لآخر، بما يتلائم مع كيفية استقباله وضبطه مباشرة من قبل المواطنين في منازلهم.

وأنشأت قناة الجزائرية الأولى من أجل متابعة المستجدات الإخبارية في ولايات الجزائر كافة ونقلها إلى المتابع لحظة بلحظة، وتعمل خطة برامجية جديدة في شهر رمضان كل عام بما ينسجم مع تطلعات ورغبات متابعيها.

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مسلسلات قناة الجزائرية وان في شهر رمضان 2020 متنوعة، من ضمنها برنامج لأمتنا الذي يجول في شوارع البلاد، وبرنامج صحتك في رمضان وبرنامج الفطور وشيخ المحروسة، والجزائرية شو.

وتركز قناة الجزائرية وان في هذه الأيام، على المساعدات والمعونات التي تقدمها الجهات الحكومية والخيرية في البلاد؛ للآلاف من العائلات المستورة والمحتاجة في الجزائر؛ وذلك في ظل تفشي أزمة مرض كورونا .

وتبث قناة الجزائرية وان في كل مساء من أيام شهر رمضان الفضيل، برنامج أحوال الناس الاجتماعي الذي يستضيف ألمح نجوم الدراما والفكاهة في الجزائر، بالإضافة إلى برنامج لايف ستوري الذي يعرض سلسلة فكاهية متنوعة للمتابعين.