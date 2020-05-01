صورة: ما هي هدية رفعه الصيعري لزوجها في شهر رمضان 2020

أصبحت هدية رفعة الصيعري لزوجها في شهر رمضان المبارك، التي أعلنت عنها يوم الجمعة 1 مايو 2020، حديث الآلاف من النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بما قامت به تجاه زوجها.

ونشرت رفعه الصيعري صورة هديتها لزوجها، وكانت عبارة عن سيارة حديثة، وكتبت في حسابها بموقع سناب شات: نزلوا هذه الوصرة في تويتر، يكون السحب عليها واكتبوا إلي في خواطركم، داعية الجميع إلى مشاركتهم في فرحتهم.





وتمنى العشرات من المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي، السعادة لرفعة الصيعري وزوجها بهذه المناسبة السعيدة لهما، إذ كتب صقر الدوسري في تويتر: ربي يسعدكم ويخليلكم لبعض ويفرح قلوبكم بشوفة ضناكم يارب.

ومن النشطاء من استغرب تداول وسم هدية رفعه الصيعري لزوجها غير المعلوم، كونهم اعتبروا الأمر يتعلق بحياتهما الشخصية وأنه لا يجب نشر الصور في موقع تويتر كما طلبت، إنما الاكتفاء بالمشاهدة.

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ووفق النشطاء، فإن رفعة الصيعري إحدى المشاهير عبر موقع سناب شات، وتقوم بعرض المنتجات المستوردة عبر قصتها في التطبيق، وبيعها لمن يرغب من متابعيها، مقابل الحصول على ثمنها بإحدى الطرق المعروفة للتداول.

وفي هذا الصدد، قالت الناشطة في تويتر لمى: الله يخلي الإعلانات والذي يشتري المنتجات المعلن عنها هم الذين دفعوا فلوس الهديه. وفق ما كتبت، مرفقة صورة تعبر فيها عن استيائها من تداول هذا الوسم في المنصات المختلفة.

وباتت هدية رفعة الصيعري لزوجها، حديث المتابعين في موقع تويتر خلال الساعات الماضية، إذ انقسموا بين مؤيد لنشر مثل هذه الصور والتفاعل معها بشكل واسع، أو أنه ليس من الجيد التدخل في الأمور المتعلقة بالحياة الشخصية للمشاهير.