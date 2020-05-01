كم قدم وقف الشيخ فوزان الفهد لدعم صندوق الصحه السعودية

أعلن وقف الشيخ فوزان الفهد، يوم الجمعة 30 أبريل 2020، عن تقديم مساهمة مالية جديدة؛ دعما لصندوق الوقف الصحي في المملكة العربية السعودية؛ لمكافحة وباء فيروس كورونا في البلاد.

وقالت مدارس المنهل عبر تويتر: انطلاقاً من مسؤوليتنا الإجتماعية، يقدم وقف الشيخ فوزان الفهد رحمه الله مساهمة بمبلغ 100,000 ريال لدعم صندوق الوقف الصحي تعزيزًا لجهوده في مواجهة جائحة كورونا.





وكانت مدارس المنهل، قد أفادت يوم أمس، بأنها تستعد لتقديم 200 منحة دراسية لأبناء العاملين الممارسين في القطاع الصحي في القطاعات الحكومية السعودية؛ تقديرا منها لجهودهم الحالية.

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وقدّم أبناء مدارس المنهل في مقطع فيديو، الشكر والتقدير لأبطال الصحة على جهودهم المميزة في ظل توجيهات القيادة السعودية التي وصفتها بالرشيدة التي قدمت الدعم والإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الوباء.

يُذكر أن الشيخ فوزان الفهد توفي في العام 2003، وهو من مواليد محافظة الزلفي سنة 1364 هجري، وكان أول مدير لمدرسة أهلية في السعودية، وعمل أيضا في المجال التجاري خاصة العقارات التي أسس لها مكتبا متخصصا.

وأنشأ الشيخ فوزان بن فهد بن محمد الفهد، مدارس المنهل والحرمين الأهليتين، بهدف تخريج جيل مُتعلم يخدم الوطن والدين، وكان له العديد من المساهمات الخيرية سواء للأيتام أو غيرهم من شرائح المجتمع الفقيرة.

وعلى الرغم من توقف الدراسة الوجاهية في مدارس المنهل، إلا أنها عمدت خلال الفترة الراهنة والإغلاق الحالي في السعودية، على التواصل مع طلبتها إلكترونيا عن بعد؛ إذ تنشر يوميا مقاطع فيديو مميزة للطلبة في منازلهم.