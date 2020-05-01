شاهد: قصة هاشتاق الشاعر السعودي سعد السعيد

تصدر هاشتاق الشاعر سعد السعيد، يوم الجمعة 1 مايو 2020، قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية؛ وذلك احتفاءً من النشطاء في القصيدة التي كتبها مؤخرا.

ونشر الشاعر سعد السعيد، قصيدة عبر صفحته في موقع تويتر، من كتابته، وإلقاء صوتي عمر العنقودي، فيما أعاد نشرها الآلاف من الناشطين في المنصات الاجتماعية؛ تعبيرا منهم عن الإعجاب بها.

وتستعرض قصيدة سعد السعيد الوضع الحالي في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي؛ نتيجة إغلاق المساجد بسبب انتشار مرض فيروس كورونا ، ويأمل في كلماته أن تزول هذه الشدة قريبا؛ من أجل إعادة الطواف والصلاة فيها.

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ويقول الشاعر سعد السعيد في قصيدته: صار الوطن ضيقة وصار اللقى خوف وتغيرت حال العرب في ثواني؟ من عقب ما نستقبل ضيوف وضيوف اليوم صار الضيف ما له أماني.

وتضيف قصيدة سعد السعيد: حتى السلام اللي مع الناس معروف، مكنك تودع صاحبك في المكاني، الوضع بين الناس ما هو بمألوف يالله لطفك كل ما الوضع شاني. صارت مساجدنا عقب ما هي صفوف ما من تواجد غير صوت الآذانِ.

وجاء في كلمات قصيدة الشاعر السعودي الشاب: حظر التجول والإشاعات بألوف يضيق صدرك لو وسيع البطاني، مقاطع تدمي عيونك من تشوف ومقاطع تضحك وأنت تعاني.

ويتابع الشاعر سعد السعيد في قصيدته: سبحان من بأمره يدور الزمانِ، ي الله عساها عدة أيام وتطوف كل شدة بأمرك تزول في ثواني. إذ أرفق معها موسيقى حزينة جدا، أثارت تفاعل الكثير من المتابعين في تويتر.