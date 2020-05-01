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شاهد علا الفارس ترد على سعودي نشر فيديو لها وهي ترقص

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ردت الإعلامية الأردنية عُلا الفارس، على سعودي نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص وسط مجموعة من السيدات والرجال.

وقالت عُلا الفارس، في تغريدة لها نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" رداً على السعودي، " والله يذكروني بيوم جميل يوم زفاف اخي الغالي".

وأضافت: " عقبال ما افرح وارقص لكل اخواني يا رب على اجمل الأهازيج التراثية وهي جزء من هويتي وتكويني الذي افخر وافاخر به الدنيا".

وختمت: " وحلوه يا عُلا والله حلوووه ،و هلا عمي".

لمشاهد الفيديو

 

وكان مُغرد سعودي يُدعى "إبراهيم"، نشر مقطع الفيديو على حسابه وقائلاً: "دامها خرجت من يد المجاهدين المرابطين وأصبحت بيد الراقصات والدابكين والمتاجرات والمتاجرين قسما لن تعود".

 

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