شاهد علا الفارس ترد على سعودي نشر فيديو لها وهي ترقص

ردت الإعلامية الأردنية عُلا الفارس، على سعودي نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص وسط مجموعة من السيدات والرجال.

وقالت عُلا الفارس، في تغريدة لها نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" رداً على السعودي، " والله يذكروني بيوم جميل يوم زفاف اخي الغالي".

وأضافت: " عقبال ما افرح وارقص لكل اخواني يا رب على اجمل الأهازيج التراثية وهي جزء من هويتي وتكويني الذي افخر وافاخر به الدنيا".

وختمت: " وحلوه يا عُلا والله حلوووه ،و هلا عمي".

لمشاهد الفيديو تحت كل تغريدة اجد هذا المقطع 😂😅 و الله يذكروني بيوم جميل يوم زفاف اخي الغالي ... عقبال ما افرح وارقص لكل اخواني يارب على اجمل الأهازيج التراثية وهي جزء من هويتي وتكويني الذي افخر وافاخر به الدنيا ❤️ وحلوه يا عُلا والله حلوووه ❤️ و #هلا_عمي https://t.co/UjawH0Zmek Advertisements — علا الفارس (@OlaAlfares) May 1, 2020

وكان مُغرد سعودي يُدعى "إبراهيم"، نشر مقطع الفيديو على حسابه وقائلاً: "دامها خرجت من يد المجاهدين المرابطين وأصبحت بيد الراقصات والدابكين والمتاجرات والمتاجرين قسما لن تعود".