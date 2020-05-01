تراند اليوم : هيفا وهبي تغار من ياسمين صبري وتهاجم أبو هشيمة؟

عبرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي عن غضبها بزج اسمها بكل ما يفعله رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة، وقالت: (ليه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ “الخطة فاشلة” ناسك تساعدك انتو أحرار ببعض! بس أنا سيرتي مش هتغطي عالفضيحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل.. أنا بابا يلا!)

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لم تذكر هيفا اسم أحد بل استخدمت أسلوب التلميح حين تحدثت عن ما أسمته فضيحة لاحقت السيد أحمد منذ فترة وقبل خطوبته من ياسمين، وكان وضّح كل ما حصل معه والفبركة التي أحدثوها لتشويه اسمه وصورته.

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الكل لا يزال يتذكر جيّدًا زواج النجمة اللبنانية هيفا وهبي من من الملياردير المصري الأكثر شهرة السيد أحمد أبو هشيمة. بعد أن كان الثنائي أعلنا قصة حبهما للجميع ثم تزوجا وأقاما حفل عرس في لبنان، رغم أن أبو هشيمة لم يعلن طلاقه من زوجته وأم أبنائه، وكان أيضاً أصغر من هيفا بـ 7 سنوات. وتركها كما العادة في أجواء حربية، كما باقي انفصالاتها، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

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هيفا من حقها، أن تشعر بالغيرة من ياسمين صبري التي تعيش أجمل أيام حياتها مع أحمد والتي تصغر هيفا بأكثر من 15 سنة حيث لا تزال ياسمين في سن الـ 33 بينما وصلت هيفا إلى سن الخمسين.

وبينما تتألق ياسمين في مسلسلها (فرصة ثانية) تجلس هيفا في البيت وبيدها الهاتف تكتب ما تريد وتدير شبكة من مجموعتها ليكتبوا ما تشاء.

السيد أحمد أبو هشيمة والنجمة ياسمين صبري يستعدان للزواج في سبتمبر – أيلول وسيعيشان في فيلا ضخمة تليق بفخامتهما والأهم أنه يعشقها كثيرًا وكان نسي هيفا قبل أن يطلقها أما هي لم تنسه وعانت كثيرًا لهجره لها وخطوبته من ياسمين فتحت جروحها وغيظها معًا.

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