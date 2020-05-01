أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الخميس 30 أبريل 2020، عن تفعيل رابط فحص 100 دولار لشهر 4 2020، الخاص في المنحة القطرية التي تصرف للأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة بواقع 100 دولار، وذلك بعد ان أعلن السفير محمد العمادي ، عن موعد صرف المنحة.

وقال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت الموافق 2/5/2020.

رابط فحص 100 دولار شهر 4 – المنحة القطرية 100 دولار في غزة

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

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وبيّن أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

وكانت اللجنة القطرية قد صرفت المساعدات النقدية لـ120 ألف أسرة فقيرة ومستورة في قطاع غزة يوم 31 مارس 2020 الماضي، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.

وينتظر الفلسطينيون في قطاع غزة آخر أخبار المنحة القطرية ورابط فحص 100 دولار شهر 4، خصوصا وأنهم يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة جراء الحصار الاسرائيلي المستمر من قرابة 14 عاما، إضافة الى الاجراءات التي اتخذت مؤخرا لمواجهة فيروس كورونا المستجد ودخول شهر رمضان المبارك.