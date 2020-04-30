تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الخميس 30 أبريل 2020، طريقة عمل العوامة (لقمة القاضي)،حيث تعد العوامة من الحلويات الشرقية المحببة لدى جميع الأسر العربية، والتي تتميز عن الحلويات الأخرى ببساطة اعدادها وقلة مكوناتها وطعمها الشهي واللذيذ، تعرف على أفضل طريقة لعمل العوامة.

المكونات

2 كوب طحين

1 ملعقة نشا

ملعقة خميرة

رشة ملح

كوبان ونصف ماء فاتر

ملعقة سكر

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زيت ذرة للقلي

طريقة التحضير

نضع الطحين والنشا والخميرة مع الملح مع اضافة ملعقة سكر في وعاء ثم نسكب الماء الفاتر تدريجيا

نقوم بعجن المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة قوامها وسط (مرقة شوي )

نغلي الزيت على حرارة عالية ثم نكون الكرات باليد او بكيس شفاف اذا توفر

نقلب الكرات جيدا حتى نحصل على اللون الذهبي (ملاحظة :يمكننا قلي الكرات مرتين في حال اذا كان قليها اول مرة غير مقرمشة )

نغطس الكرات بالقطر (الشيرة ) ويفضل اكلها وهي ساخنة مع قرمشتها اللذيذة