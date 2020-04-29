حقيقة وقف برنامج رامز مجنون رسمي من العرض على mbc مصر

أثار قرار نقابة الإعلاميين في مصر، يوم الأربعاء 29 نيسان 2020، بمنع ظهور الفنان رامز جلال عبر وسائل الإعلام المحلية؛ بسبب برنامج رامز مجنون رسمي، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير عرضه.

وكشف مصدر في قناة إم بي سي أن عرض برنامج رامز مجنون رسمي 2020 لن يتوقف في شهر رمضان رغم قرار نقابة الإعلاميين، موضحا أن القرار ينطبق على المؤسسات الإعلامية التي تبث من داخل الأراضي المصرية.

وذكر المصدر أن قرار نقابة الإعلاميين في مصر لا ينطبق على مجموعة قنوات MBC، إذ إنها غير مصرية، مبينا أنها تُبث من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفق لما أورده موقع مصراوي.

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وأكد المصدر أن برنامج رامز مجنون رسمي مستمر في العرض يوميا، لافتا إلى أنه يحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5، والتي تبث جميعها من الإمارات للعالم.

ومقابل مطالب متصاعدة بوقف البرنامج، من نواب برلمانيين ومستشفى للأمراض النفسية (حكومية) وشخصيات عامة، يتصدر “رامز مجنون رسمي”، متابعات المشاهدين في مصر وبقية الدول العربية، وسط إشادات من متابعين بمحتواه، بحسب تقارير صحفية.

يذكر أن رامز جلال هو ممثل مصري كوميدي مقيد بنقابة المهن التمثيلية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، إلى جانب ظهوره البارز كنجم من “نجوم المقالب التلفزيونية.

وعرضت قنوات إم بي سي في اليوم السادس من شهر رمضان، حلقة جديدة بعد آذان المغرب من برنامج رامز مجنون رسمي، وحلت الممثلة ياسمين رئيس ضيفة عليها، وسبقها الفنانة ياسمين صبري وغادة عادل وغيرهم.