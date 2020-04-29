قرار مصري ضد رامز جلال بسبب برنامج رامز مجنون رسمي 2020

أصدرت نقابة الإعلاميين في جمهورية مصر العربية، مساء يوم الأربعاء 29 أبريل 2020، قرارا بمنع الفنان رامز جلال من الخروج عبر وسائل الإعلام المحلية؛ بسبب برنامجه الرمضاني رامز مجنون رسمي.

وقالت نقابة الإعلاميين في تصريح صحفي أوردته وسائل إعلام عربية إنها اتخذت قرارا بمنع رامز جلال الذي يبلغ من العمر 47 سنة من الظهور في أي من وسائل الإعلام التي تعمل داخل مصر.

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وشددت نقابة الإعلاميين، على ضرورة أن يقوم رامز جلال بتصويب أوضاعه القانونية كممارس للنشاط الإعلامي في مصر. وذلك وفق ما ورد في نص قرار أرسلته النقابة إلى قناة (MBC) مصر، السعودية.

وجاء في قرار نقابة الإعلاميين إن مرصدها رصد "خروقات (لم تذكرها) في برنامج رامز مجنون رسمي، بالإضافة إلى بيان لمستشفى الأمراض النفسية، وتضرر مواطنين من محتوى البرنامج. بحسب الأناضول.

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ويوم الاثنين الماضي، ذكرت مستشفى الأمراض النفسية في تصريح صحفي أن برنامج رامز جلال يسيء إلى المجتمع المصري، والصحة النفسية له، معتبرا أنه يحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بآلامهم. وفق المستشفى.

وبحسب نقابة الإعلاميين، فإن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة أم بى سى وهى موجهة للمجتمع المصرى، وتحمل اسم الدولة المصرية.

وأضافت النقابة: بالبحث عما إذا كان رامز جلال مقيدًا بنقابة الإعلاميين أو حاصلًا على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام”، داعية إياه إلى تصحيح هذا الوضع.

وتبث قناة إم بي سي مصر، برنامج رامز مجنون رسمي منذ أول أيام شهر رمضان المبارك الجاري، علما أنه تلقى العديد من الانتقادات بسبب الوجبة العنيفة التي يقدمها للمتابعين في الوطن العربي، خاصة الأطفال منهم