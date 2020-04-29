وطن ع وتر 2020 الحلقة 6 السادسة عبر رؤيا كوميدي مع عماد فراجين (شاهد)

مشاهدة وطن ع وتر 2020 الحلقة 6 السادسة مع النجم عماد فراجين، إذ تبث قناة رؤيا كوميدي الأردنية في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك حلقة جديدة من أبرز برامجها الرمضانية هذا العام.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل وطن ع وتر 2020 تحمل عنوان المسبح وحققت قرابة 800 الف مشاهدة عبر قناة رؤيا في موقع يوتيوب، بالإضافة إلى الالاف من التعليقات من مختلف الدول.

واستعرض عماد فراجين في حلقة المسبح واقع الشباب والبنات أثناء ذهابهم إلى المسبح خلال فصل الصيف والعادات القديمة التي يمارسونها من أجل لف الانتباه بطريقة غريبة.

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كما جسد عماد فراجين ومعه الممثلين قضية ذهاب الشباب العربي إلى الفنادق لقضاء عطل الصيف والافعال التي يقومون بها ما يستسبب في نهاية الامر في طردهم من الفندق لأي سبب كان.

وجاء الجزء الثاني من الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل وطن ع وتر تحت عنوان البحث عن عمل، إذ يستعرض واقع الشباب العربي في هذه الفترة مع قلة فرص العمل وكيفية تعامل أهاليهم معهم.

وطلب أبو الفراجين من والده أن يخرج من المنزل ويبحث عن عمل قبل أن يتشاجر معه ثم عاد وقال له إن العمل متوفر بشكل كبير في الخارج، قبل أن يعود الخلاف لكنه غادر المدينة مع أصدقائه للبحث عن فرصة جديدة.

ويرجع عماد فراجين إلى منزله بعد أكثر من 20 سنة، ويجد ابنه في الشارع وحيدا بعدما توفيت زوجته وشقيقته وكل أفراد العائلة، الأمر الذي شكل مفاجأة سعيدة بالنسبة إليه، وانتهت الحلقة من هنا.