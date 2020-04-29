تراند اليوم : كايلى جينر تخطف الأنظار فى ظهور جديد بقناع طبى خارج العزل المنزلى

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التقطت عدسات المصورين، ظهور جديد لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، في نزهة جديدة خارج منزلها في لوس أنجلوس الأمريكية، اثناء شرائها بعض المستلزمات لاستكمال فترة العزل الصحي المنزلي التي تفرضها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت جينر صاحبة الـ 22 عاما، في الصور التي التقطت لها في بيفرلي هيلز، وهي ترتدي القناع الطبي لعدم إصابتها بالفيروس، ولاتباع تعليمات الوقاية والسلامة، بينما ارتدت بنطلون فضفاض من ماركة فيرا وانج الذي يظهر خصرها الصغير بشكل مثير، وهي تتنزه بسيارتها.

ونشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل، صور النجمة المليارديرة وهي بالشوارع الأمريكية وترتدي باروكة شعر، مع محافظتها على مكياجها الطبيعي والرموش الطفيفة.

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ويشار إلى أن نجمة تليفزيون الواقع وأيقونة الجمال كايلى جينر، كانت قد أعلنت التبرع بـ6000 رطل من معقم اليدين للمستشفيات فى لوس أنجلوس، ووفقًا لما نشره موقع "مترو البريطانى"، منتصف الشهر الجاري، تعاونت كايلى، البالغة من العمر 22 عامًا، مع Coty لاستخدام معدات Kylie Skin للمساعدة فى إنتاج معقم مضاد للبكتيريا لمساعدة الموظفين على خط المواجهة، وكشفت الدكتورة ثايس على عبادى، أنها تلقت شحنة ضخمة من مطهرات اليد التى سترسلها إلى المحتاجين، بمشاركةKylie Skin .

وكتبت الطبيبة عبر صفحتها الرسمية: "تبرعتkylieskin بـ 6000 رطل من مطهرات اليد.. وسيتم توزيع هذه العبوات قريباً على المستشفيات والعيادات فى لوس أنجلوس"، وأضافت "شكرا مرة أخرى كايلى جينر على تبرعك السخى.. وأتمنى لك أن تستمرى فى العطاء"، وتأتى هذه الخطوة بعد أن تبرعت كايلى بمليون دولار (803 ألف جنيه إسترليني) لجهود الإغاثة الشهر الماضى فقط.

وكشفت الطبيبة أن التبرع جعلها تبكى، قائلة: "أنا عاجزة عن الكلام وعينى مليئة بدموع الفرح وقلبى غارق بالامتنان، لقد رغبت فى أن أجمع أقنعة واقية لجميع العاملين فى الرعاية الصحية الشجعان واليوم تحقق حلمى"، وأضافت " أشعر أنها ملاك حى تبرعت بمليون دولار لمساعدتنا فى شراء مئات الآلاف من الأقنعة، والدروع الواقية، وغيرها من معدات الحماية التى سنقدمها مباشرة إلى أول لأبطالنا فى خط الدفاع الأمامى".

وأنهت رسالتها: "من أعماق قلوبنا، شكرًا لك كايلى جينر أنتِ بطلى.. سيساعد هذا التبرع السخى فى إنقاذ العديد من الأرواح الثمينة.. إن عالمنا سيكون مكان أفضل بوجودك معنا.. أنا أحبك كثيرا"، فيما ردت كايلى جينر على المنشور، قائلة: "أنا أحبك! وشكرا لكم على كل الحب والرعاية فى كل ما تفعلونه! أنت ملاك على الأرض".