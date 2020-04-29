رئيس الوزراء البريطاني وخطيبته يرزقان بمولودهما الأول

أفادت تقارير إعلامية، بأن كاري سيموندس، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنجبت اليوم الأربعاء، طفلا ذكراً، لافتة إلى أن الأم وطفلها يتمتعان بصحة جيدة.

وتبلغ الخطيبة كاري سيموندس من العمر 32 عاما، في حين يبلغ جونسون 52 عاما، وقد دخلت كاري التاريخ باعتبارها أول سيدة تدخل مقر رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت باعتبارها خطيبة، وليست زوجة.

كما تعتبر سيموندس أصغر شريكة لرئيس وزراء منذ 174 عاما، وفق سكاي نيوز.

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وكانت سيموندس أعلنت نبأ خطوبتها وحملها عبر موقع إنستغرام قبل بضعة أشهر، وكتبت في حسابها: "بعضكم يعلم لكن لأصدقائي الذين مازالوا لا يعلمون، لقد تمت خطوبتنا في نهاية العام الماضي".

وأضافـت: "لدينا مولود سيخرج إلى الدنيا في بداية الصيف أشعر أني قد حلت علي البركة".

وعانى رئيس الوزراء البريطاني من الإصابة بفيروس كورونا منذ أسابيع، سوى تدهورت حالته ليدخل إلى المستشفى قبل أن يعلن عن تعافيه وعودته لاستلام مهام عمله.