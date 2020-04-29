سبب وفاة الممثل الهندي الشهير عرفان خان

أُعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة الممثل الهندي عرفان خان في مستشفى كوكيلابين ديروباي امباني في مومباي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقال متحدث باسم الممثل إن عرفان خان "كان روحًا قوية، شخص قاتل حتى النهاية وألهم دائمًا كل من اقترب منه"، وفق سكاي نيوز.

وكان خات قد أصيب في عام 2018 بسرطان الغدد الصم العصبية النادر، وخضع لأشهر من العلاج في المملكة المتحدة.

وظهر خان لأول مرة على الشاشة في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار عام 1988 "سلام بومباي" والذي يدور حول أطفال الشوارع في مدينة مومباي

وشارك الممثل المشهور أيضًا في أفلام شهيرة مثل فيلم "المليونير المتشرد"، الذي تم ترشيحه لعشر جوائز أوسكار في عام 2009، وفاظ بجائزة أفضل فيلم، وظهر في فيلم " العالم الجوراسي" وفيلم "الرجل العنكبوت المذهل"، وفيلم "حياة باي"، وعمل مع مخرجين مثل ميرا ناير وويس أندرسون وأنغ لي.