بث مباشر : تردد قناة الطليعة الفضائية 2020 مشاهدة برنامج منشد العراق

تنشر لكم وكالة سوا الاخبارية يوم الثلاثاء تردد قناة الطليعة الفضائية الجديد 2020 لمتابعة آخر التطورات في العراق والدول العربية بالإضافة إلى سلسلة من المسلسلات والبرامج العراقية في شهر رمضان المبارك.

وتبث قناة الطليعة العراقية في الشهر الكريم الجاري، برنامج منشد العراق 2020 بمشاركة العديد من الأصوات المميزة التي برزت منذ بث الحلقة الأولى في الأول من شهر رمضان الفضيل عبر المنصات كافة.



ومساء الثلاثاء، أعلنت قناة الطليعة الفضائية، عن أسماء الوجبة السادسة من المشتركين المقبولين ببرنامج منشد العراق والمدرجة اسمائهم أدناه:

وجاء في قائمة الوجبة السادسة الشعراء (كرار علي، كرار البهادلي، مرتضى الشويلي، كرار الحمداني، حيدر حسن عذاب، محمد اياد رسول المسلماوي، يوسف فاضل حسين، أحمد صلاح امطير، منتظر سلام كريم، مصطفى زياد عاشور، محمد جبار الدراجي).

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كما شملت الوجبة السادسة من مشتركي منشد العراق 2020، محمد أبو حر الاسدي، طه الدلفي، مصطفى كريم، ياسر حيدر عبد الكاظم علي/ ناصرية، كاضم لازم / بصرة، المنشد ابو هدمة، مالك جبر الغنامي، احمد حسن الإبراهيمي، ابراهيم الحسني، حسين علي/ ميسان.

وأشارت قناة الطليعة إلى أن مصطفى ثامر ابراهيم ومحمد جبار عباس وحسين كاظم/ بصرة، تأهلوا ضمن الوجبة السادسة، مباركة لهم الانتقال إلى مرحلة الاختبار المباشر، داعية إياهم إلى التوجه يوم الاربعاء الساعة 12 ظهرا إلى مسرح الرافدين.

وتقول قناة الطليعة الفضائية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها تعنى بالشأن العراقي والعالمي، وتتخذ الدقة والحيادية والمصداقية صفة لها لنقل الأحداث أولا بأول.