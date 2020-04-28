mona farouk xxc فيديو منى فاروق مع خالد يوسف كامل فيديو مني وشيماء كامل فيديو فضيحة شيما الحاج مني فاروق و المخرج خالد بوسف || خالد يوسف وشيماء الحاج

فيديو منى فاروق مع خالد يوسف ، لاتزال قضية الفيديو الإباحي الذي إنتشر للممثلتين المصريتين ​منى فاروق​ وشيما الحاج برفقة المخرج المصري خالد يوسف، كما قيل يأخذ الكثير من الجدل ، حيث احتل مساحة كبيرة على عد من المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي .

فيديو فاضج معارض للتعاليم الاسلامية والمجتمع المصري للفنانتين المصريتين وهما تتراقصان الرقص الشرقي وهما بالثياب الداخلية فقط ، وكانتا وكأنهما في شبه غيبوبة.

الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج كانتان خلال الفيديو من غير وعي أو خوف، ولا نعرف إن كانتا تعرفان أن الرجل معهما كان يصورهما لأن الكاميرا كانت تتنقل عليهما براحة وبدون ارتباك.. الرجل كان يكلمهما ويطلب منهما أن تتخلصا من القطعة الوحيدة على جسد كل واحدة منهما وفعلتا وخلعتا ما تبقى عليهما وأصبحتا مثلما خلقتني يا رب.

هل كان يوجد أحدٌ ما يصور وهما غير منتبهتين؟ لا أحد يستطيع أن يخمن لأن مونتاجاً تعرض له الفيلم الذي يطول لثلاث دقاق.

كانتا ترقصان عاريتين على موسيقى (يا عين مولايتين) وهي أغنية شهيرة للمطربة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق، ولا نعرف إن كانت الأغنية منتشرة في مصر؟

الرجل الذي كان معهما ويصور كان يتحدث إليهما باللهجة المصرية.

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لا نعرف تاريخ التصوير، لكن الممثلتين بدتا بجسدين مكتنزين، وكانتا ترقصان بمرح ودلع وتؤديا استعراضاً لم نألفه من قبل.

شكل الشقة، هي من الشقق المفروشة بإتقان، ويغلب عليها الاثاث الكلاسيكي، من الأخشاب القديمة، مع سجادة مودرن، وكنبة تبدو على الشمال من المخمل العسلي التقليدي.

حيث شوهد خلال المقطع الفيديو الذي تم تسريبه قيام فتاتين بالرقص على اغنية على عين مولايتي ، وهم يرتدون ملابس شبه عارية ، حيث يظهر خلال المقطع الفيديو الذي تم تسريبه صوت شاب يقوم بتصويرهما وهو يحثهم على الرقص المتواصل.

الفيديو شكل موجة من الغضب الكبير والسخط بين اوساط جميع من شاهدوه ، مطالبين بضرورة ايقاع العقوبة القانونية بحقهم .

فيما لم يصدر عن كل من الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج او المخرج خالد يوسف اي تعليق بخصوص المقطع الفيديو المنسوب اليهم ، واكتفت منى فاروق باصدار تنويه عبر حسابها عبر الانستغرام بأنه لا يوجد لها اي حساب رسمي باسمها عبر الفيس او تويتر.

هذا ويعتذر منكم موقعنا الاخباري “دوت الخليج” عن نشر مقطع الفيديو الاباحي الخاص بمنى فاروق وشيماء الحاج ، لما يتضمن هذا المقطع مناظر مخلة بالآداب .