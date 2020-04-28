تراند اليوم : ابنة هيفا وهبي أدخلتها للسعودية – صورة

لا يُسمح لهيفا بدخول المملكة العربية السعودية لأنها تقدم فنًا لا يليق بعادات وتقاليد الشعب السعودي، ولا يمكنها أن تحيي أي حفلة هناك، وهذا لا يعني أنها لا تتمتع بقاعدة شعبية هناك والبعض يسافر من مكان إلى آخر لحضور حفلاتها.

زينب فياض، ابنة هيفا، نشرت فيديو جديدًا مع ابنتيْها، وظهرت موهبتهما بالتمثيل، وقلّدتا صوتًا على تطبيق (تيك توك).

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اسم هيفا دخل السعودية واحتل المركز الثاني بحسب محرك البحث (غوغل) في السعودية، بسبب ابنتها زينب وحفيدتيْها، وتناقلت أغلبية المواقع السعودية العنوان نفسه (ابنة وحفيدتا هيفا وهبي وفيديو جديد)

هيفا دخلت للسعودية عن طريق غوغل ويعود السبب لزينب، لكنها ممنوعة حتى الآن من التواجد في المملكة العربية السعودية لأجل غير مسمى.