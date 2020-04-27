كمامات من جلد الثعابين تثير الجدل في أمريكا

أثار انتشار كمامات للوجه مصنوعة من جلد الثعابين خلال الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ردود فعل متباينة بشأن الإقدام على هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي وباء كورونا .

وقال بريان وود، مالك شركة "All American Gator" لصناعة منتجات من جلود الثعابين: "سيتعين على الناس تغطية وجوههم هذه الأيام، ولسوء الحظ، قد يستمر الوضع لفترة أطول مما كنا نتخيل"، وفق سكاي نيوز.

وأضاف مالك الشركة التي تتخذ من ولاية فلوريدا مقرا لها: "بعض الناس يريدون الظهور بأزياء مميزة حتى خلال فترة تفشي الوباء، لذلك أريد أن أقدم لهم خيارات"، وفق ما نقل موقع "يو إس نيوز" الأميركي.

ويقول الخبراء إن قناع الوجه المصنوع من جلد الثعبان لا يوفر حماية مقارنة مع الكمامات العادية الأخرى، لكن سعره يفوق بالطبع أسعار الكمامات الأخرى.

Advertisements

وبينما يؤكد الخبراء أن تصميم الكمامات بمثل هذه المواد قد يكون غير صحي على الإطلاق، يقول وود إنه يجري محادثات مع موردي فلاتر ويفكر في استخدام القماش في الأقنعة الجلدية التي ينتجها، لتوفير مزيد من الوقاية.

وأوضح وود أن بعض الأقنعة قد تأتي مع نظام ترشيح، مثل القناع الطبي N95 ، الذي يمنع الجسيمات الصغيرة جدا المحمولة جوا من الدخول إلى الجهاز التنفسي للإنسان، ويستخدمه العاملون في القطاع الطبي حاليا.

والكمامات الجديدة مصنوعة من جلد ثعبان يسمى "الثعبان البورمي"، وهو نوع من الثعابين المعروفة بشراستها في الغابات التي تنتشر فيها.