تراند اليوم : سما المصري تعترف بالفيديوهات المخلة بالآداب

بعدما أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس ​سما المصري​ أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، قالت النيابة العامة إنه تبين لها من تصفح أحد هواتف المصري إنشاؤها العديد من الحسابات، على خلاف ما أعلنت.

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واجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الإتهام والتي تبين منها إذاعتها بثا مباشرا لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك

عادت المتهمة فى موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها لحساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعى يسمى “loops“، تُجرى عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم وتطلب منهم التقاط لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها على حسابها بتطبيق “instagram” كدعاية لظهورها بتطبيق “loops“.

وقالت أنها كانت تنشر الصور المعيبة والفيدوهات المخلة بالآداب على سبيل الدعابة وإغاظة كل من ينتقدها وليس هدفها أي ربح مالي.