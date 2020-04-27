من اسباب القبض عليها: سما المصري: وادي السكس ظهر – صورة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة جريئة لها، كالعادة، وأصرّت على عرض جسدها بالكامل هذه المرة، خلال تواجدها في النادي الرياضي، وقالت إنها تداوم بشكل يومي وتمارس الرياضة بكثرة.

وقالت: (وادي السكس باكس ظهر اهو…لقيتها بالصدفه وطالعه فيها باطلع لساني قلت انزلها عشان ابو صفيحه لما يشوفها مايعرفش ينام النهارده ويفضل يقول انا حوسحوس…حوسحوس اللي مجنن النسوان؟ بنصبح ياابو صفصح)

أبو صفيحة قصدت بها المستشار المصري ورئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور الذي هاجمها مؤخرًا بعد تواجدها بين الجمهور المصري ووصفها بكلمات جارحة.

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