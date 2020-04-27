تراند اليوم : سما المصري اختفت بعد القاء القبض عليها

ألقي القبض، فجر الجمعة، على الرقاصة المصرية سما المصري، التي تمادت بحركاتها التي تسيء للمرأة المصرية القوية والتي لا تستخدم جسدها للوصول إلى الشهرة.

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منذ القاء القبض عليها، اختفت تمامًا عن صفحاتها على السوشيال ميديا، ولم تصرح بأي كلمة حتى الآن ما يعني أنها لا تزال مسجونة أو وقعت على تعهد بعدم الظهور على السوشيال ميديا لأنها تشجع على الرذيلة.

سما كانت بحاجة إلى عقاب لأنها تخطت كل حدود الأدب وشوهت صورتها وصورة الفتاة المصرية والمجتمع المصري المحافظ أيضًا، وجعلت جسدها مباحًا لكل خلق الله.